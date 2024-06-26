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Japonya, Avrupa ülkeleriyle ortak tatbikatlar düzenleyecek

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Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri, Fransa, Almanya ve İspanya'nın hava kuvvetleri ile temmuzda ortak tatbikatlar gerçekleştirecek. Japonya, Çin'in Hint-Pasifik'teki nüfuzuna karşı savunma işbirliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerinin (ASDF) temmuzda Fransa, Almanya ve İspanya'nın hava kuvvetleri ile ortak tatbikatlar gerçekleştireceği bildirildi.

Çin'in Hint-Pasifik'te artırdığı nüfuzu karşısında Japonya, "NATO'daki dost ülkelerle savunma işbirliklerini" ortak askeri tatbikatlar vasıtasıyla güçlendirmeyi hedefliyor

Savunma Bakanı Kihara Minoru, gazetecilere açıklamasında ülkesinin gelecek ay Fransa, Almanya ve İspanya hava kuvvetleri ile tatbikatlar düzenleyeceğini söyledi.

Kihara, planlı tatbikatların, "Avrupa ülkelerinin Hint-Pasifik'e müdahil olma isteğini ve kapasitesini gösteren bir delil" olduğunu vurguladı.

Japon Bakan, tatbikatlar dolayısıyla üç Avrupa ülkesinden savaş, nakliye ve yakıt ikmal tipi 30'dan fazla askeri uçağın, 19-25 Temmuz'da Japonya'da konuşlandırılacağını, ortak askeri tatbikatların Fransa ile Tokyo yakınındaki Hyakuri Hava Üssünde, Almanya ve İspanya ile de kuzeydeki Çitose Hava Üssünde düzenleneceğini aktardı.

Ulusal basına göre, "NATO'daki dostlarla savunma işbirliği" olarak görülen tatbikatlarla Japonya, "Avrupa ve Pasifik savunmasının birbirinden ayrılamayacağını" vurgulamak istiyor.

Crosetto'dan "Hint-Pasifik" vurgusu

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, 13-15 Haziran'da İtalya'daki G7 Liderler Zirvesinde görüştüğü İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile savunma dahil 7 alanda iki ülke işbirliğinin artırılması konusunda mutabakata varmıştı.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, yaptığı açıklamada, İtalya'nın uçak gemisi taşıyıcısı Cavour'un ağustos sonunda Japonya'ya ilk liman ziyaretini gerçekleştireceğini söylemişti.

Ülkesinin deniz ve hava kuvvetlerinin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile ortak tatbikatlar planladığını kaydeden Bakan Crosetto, "Hint-Pasifik istikrarı" için İtalya-Japonya işbirliğinin önemini vurgulamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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