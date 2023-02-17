Japonya Ateşleme Arızası Nedeniyle H3 Roketini Fırlatamadı Güncel Haberler TOKYO, 17 Şubat (Xinhua) -- Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ülkenin yeni amiral gemisi H3 roketinin, planlanan fırlatma sırasında yaşadığı ateşleme arızası nedeniyle kalkış yapamadığını duyurdu. TOKYO, 17 Şubat (Xinhua) -- Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) ülkenin yeni amiral gemisi H3 roketinin, planlanan fırlatma sırasında yaşadığı ateşleme arızası nedeniyle kalkış yapamadığını duyurdu. JAXA'nın Cuma günü verdiği bilgiye göre, Cuma sabahı Kagoshima vilayetinde bulunan Tanegashima Uzay Merkezi'den fırlatılması planlanan Japonya'nın ilk H3 roketi, yardımcı motorların ateşleme yapamaması yüzünden uzaya gönderilemedi. Ajans, fırlatma arızası konusunda inceleme yürütüldüğünü söyledi. Japonya'nın önceki ana fırlatma aracı olan H2A roketinin yerini alacak H3 roketinin ilk olarak 12 Şubat'ta fırlatılması planlanmıştı. Ancak fırlatma ilk önce roketin uçuş sistemindeki bir hata nedeniyle 15 Şubat'a ve ardından olumsuz hava koşulları yüzünden 17 Şubat'a ertelenmişti. Kaynak: Xinhua / Güncel Japonya Güncel Haberler

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