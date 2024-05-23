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Japonya, ASEAN Ülkeleri ile Otomobil Endüstrisinde Zirveyi Yakalamak İçin Strateji Oluşturacak

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Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesi ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin, yeni nesil otomobil endüstrisinde 'zirveyi yakalamak' amacıyla 10 yıllık strateji oluşturacağını bildirdi. Kişida, otomobil endüstrisinin değişim içerisinde olduğunu ve gelecek 10 yılın önemini vurguladı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ülkesi ile Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinin, yeni nesil otomobil endüstrisinde "zirveyi yakalamak" amacıyla 10 yıllık strateji oluşturacağını bildirdi.

Nikkei basın kuruluşunun Tokyo'da düzenlediği "Asya'nın Geleceği" temalı forumda hitap eden Kişida, otomobil endüstrisinin değişim içerisinde olduğunu belirterek, "1 numara olma yarışında" gelecek 10 yılın önemini vurguladı.

Japonya Başbakanı, "Küresel otomotiv endüstrisi şu anda devrim niteliğinde bir değişim dalgası yaşıyor. Gelecek 10 yıl, bu yarışta kimin galip çıkacağını belirlemek açısından çok önemli olacak" diye konuştu.

ASEAN ile işbirliği halinde "10 yılı kapsayacak otomotiv stratejisi" oluşturacaklarını kaydeden Kişida, stratejinin "hibrit ve elektrikli araçlar ile çevre dostu taşıtlar için bir endüstri merkezi olma hedefi" taşıyacağını bildirdi.

Kişida, "sektörün 2035 perspektifi" şeklinde nitelediği stratejinin belirlenmesinde, Japonya'nın finansman desteği verdiği Cakarta merkezli "ASEAN ve Doğu Asya Ekonomik Araştırma Enstitüsü (ERIA)" kuruluşu ile işbirliği yapılacağını aktardı.

"Otomotiv endüstrisi, Japonya ile ASEAN arasında uzun vadeli ekonomik ortaklığın sembolü" diyen Kişida, stratejinin, ASEAN'ın "dünyanın yeni nesil otomotiv endüstrisindeki merkezi konumunu" korumasını sağlayacağını savundu.

AZEC marjında teşebbüsler

Kişida Fumio, Japonya'nın liderliğinde, Avustralya ile ASEAN grubunu "yeşil enerji inisiyatifiyle" bir araya getiren "Asya Sıfır Emisyon Topluluğu'nun" (AZEC) sonraki toplantısını ağustosta Cakarta'da düzenleyeceğini bildirdi.

Japonya Başbakanı, Cakarta'daki toplantıda karbonsuzlaştırmaya yönelik enerji, ulaştırma ve sanayi sektörlerindeki teknoloji, finans alanlarında AZEC marjında işbirliğine yönelik teşebbüslerin başlatılacağını söyledi.

ASEAN bölgesindeki yapay zeka ve yarı iletken girişimlerinin önemini vurgulayan Kişida, gelecek 5 yılda 100 bin ileri düzey dijital uzman yetiştirmeyi hedeflediklerini ve bunun yapay zeka altyapısına katkı sağlayacağını kaydetti.

Asya Sıfır Emisyon Topluluğu'nun (AZEC) ilk zirvesi Aralık 2023'te Japonya'nın ev sahipliğinde Tokyo'da düzenlenmişti. Zirvede ASEAN bölgesi kapsamında karbon emisyonlarının azaltılmasına ilişkin projeler ele alınmıştı.

Bangkok'ta 1967'de kurulan ve Vietnam, Tayland, Singapur, Filipinler, Myanmar, Malezya, Laos, Endonezya, Kamboçya ve Brunei'yi bir araya getiren ASEAN, hükümetler arası işbirliği ve ekonomi diplomasisini hedefliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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