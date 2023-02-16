Japonya Artan Kuş Gribi Vakaları Nedeniyle Yaklaşık 15 Milyon Kanatlı Hayvanı İtlaf Etti

TOKYO, 16 Şubat (Xinhua) -- Japonya, kuş gribi vakalarındaki benzeri görülmemiş artış karşısında yaklaşık 15 milyon kanatlı hayvanı itlaf etti.

TOKYO, 16 Şubat (Xinhua) -- Japonya, kuş gribi vakalarındaki benzeri görülmemiş artış karşısında yaklaşık 15 milyon kanatlı hayvanı itlaf etti. Bu, tek bir sezonda gerçekleştirilen en yüksek itlaf sayısı.

Japonya Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, itlaf edilen kanatlı hayvan sayısının şu an itibarıyla 14,78 milyon olduğunu ve bu sayının 2020-2021 döneminde kayda geçen rekor düzeydeki 9,87 milyonluk itlaf oranından yaklaşık yüzde 50 fazla olduğunu kaydetti.

Hastalığın büyük tavuk çiftliklerini vurmasıyla rakamda artış yaşandı. Bu çiftlikler arasında Aralık'ta yaklaşık 1,39 milyon kanatlı hayvanın itlaf edildiği Aomori vilayetinin Misawa kentindeki bir çiftlik de bulunuyor.

Bakanlık verilerine göre ilk vakanın geçen yılın Ekim ayında Okayama vilayeti ve Hokkaido'da bildirilmesinden bu yana, 25 vilayetteki tavuk çiftliklerinde ve başka yerlerde 76 kuş gribi salgını görüldü.

Risklerin tüm ülkede arttığı uyarısında bulunan bakanlık, bu sezon kuş gribinin, Yamagata ve Okinawa gibi daha önce salgınların görülmediği altı vilayette yayıldığını kaydetti.

Japonya'da kuş gribi sezonu normalde sonbahar ve kış aylarında başlayıp, sonraki yılın ilkbahar aylarına kadar sürüyor.