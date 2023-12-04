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Japonya, Afganistan'a 58,4 Milyon Dolar Ek Yardım Yapacak

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Japonya, insani kriz yaşanan Afganistan'a destek amacıyla 58,4 milyon dolar ek yardım yapılacağını bildirdi. Yardımın Birleşmiş Milletler, uluslararası yardım kuruluşları ve Japonya'nın devlet dışı kurumları aracılığıyla yapılacağı belirtildi.

Japonya, insani kriz yaşanan Afganistan'a destek amacıyla 58,4 milyon dolar ek yardım yapılacağını bildirdi.

Japonya'nın Kabil Büyükelçiliğinin, X sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Japonya hükümetinin Afganistan için ilave 58,4 milyon dolar insani yardım kararı aldığı belirtilen açıklamada, yardımın Birleşmiş Milletler, uluslararası yardım kuruluşları ve Japonya'nın devlet dışı kurumları aracılığıyla yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, son yardımla, Taliban'ın Afganistan yönetimine hakim olduğu Ağustos 2021'den bu yana Japonya'nın bu ülkeye yaptığı yardımın 447 milyon dolara ulaşacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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