Japonya açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Japonya açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Japonya açıklarında 6.6 büyüklüğünde deprem

Japonya'da merkez üssü Yonaguni adası açıklarında olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da merkez üssü Yonaguni adası açıklarında olan 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya'da 6.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin Okinawa eyaletine bağlı olan ve Japonya'nın üzerinde yerleşim olan en batıdaki adası olarak bilinen Yonaguni adası açıklarında yerel saat 15.23'te kaydedilen sarsıntının 20 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu. Japonya'nın Okinawa eyaletinin yanı sıra deprem, Tayvan'ın başkenti Taipei olmak üzere birçok kentte de hissedildi. Yetkililer, depremde herhangi bir hasar ve can kaybına ilişkin ise resmi bir açıklama yapmadı.

(Burak Ersoy - Uğur Rıfat Karlova - İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji, Japonya, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title