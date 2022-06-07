Japonya, ABD ve Güney Kore savunma bakanları Singapur'da buluşacak - Haberler

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Japonya, ABD ve Güney Kore savunma bakanları Singapur'da buluşacak

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya, ABD ve Güney Kore savunma bakanları Singapur'da buluşacak

Japonya, ABD ve Güney Kore savunma bakanları, Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası Singapur'da bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Japonya, ABD ve Güney Kore savunma bakanları, Kuzey Kore'nin füze denemeleri sonrası Singapur'da bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Singapur'da 10-12 Haziran'da Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (IISS) ev sahipliğinde "19. Shangri-La Diyaloğu" zirvesi düzenlenecek.

Zirve, Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup'u buluşturacak.

"Üçlü güvenlik iş birliği" başlığıyla bir araya gelecek bakanlar, Pyongyang'ın sürdürdüğü füze denemeleri ile olası bir nükleer deneme tehlikesini görüşecek.

ABD, Japonya ve Güney Kore savunma bakanları en son Kasım 2019'da Tayland'ın başkenti Bangkok'da yüz yüze görüşmüştü.

Üç bakanın, Kuzey Kore'nin hafta sonu kısa menzilli 8 füze denemesi sonrası buluşmaya hazırlanması dikkati çekti.

17. kez deneme

Kuzey Kore hafta sonu Pyongyang'ın yakınlarındaki Sunan dahil birkaç lokasyondan kısa menzilli 8 balistik füze denemesi gerçekleştirmişti.

Denemelerin, Güney Kore-ABD'nin 4,5 yıldır ilk kez düzenlediği ve 3 gün süren ortak askeri tatbikatı sonrası gelmesi dikkati çekmişti.

Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

Güney Kore ve ABD ise dün, Kuzey Kore'nin denemelerine karşı Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne 8 balistik füze fırlatmıştı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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