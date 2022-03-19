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Japonya, ABD güçleri için ev sahibi ülke desteğini artırıyor

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japonya, ABD güçleri için ev sahibi ülke desteğini artırıyor

Japonya meclisi, ülkedeki ABD askeri güçlerine yönelik ev sahibi ülke desteği bütçesinin artırılmasını kabul etti.

Japonya meclisi, ülkedeki ABD askeri güçlerine yönelik ev sahibi ülke desteği bütçesinin artırılmasını kabul etti.

Temsilciler Meclisi (Şuugiin), ev sahibi ülke destek bütçesini, önceki anlaşmaya kıyasla, 75 milyar yen artıracak anlaşmayı onayladı.

Böylelikle hükümetin, Nisan 2022'de başlayacak yeni mali yıldan itibaren 5 yıllık destek bütçesi 1,05 trilyon yene (8,9 milyar dolar) yükseldi.

Yeni bütçe, Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile ABD güçlerinin ortak tatbikatlarında tedarik edilecek ileri düzey ekipmanlar ile hangar gibi tesislerin inşaatını da kapsayacak.

İkili güvenlik ittifakı anlaşması gereği Japonya, 1978 yılından bu yana ev sahibi ülke desteği altında, ülkedeki ABD askeriyesinin hizmet, uygulama, iş gücü ve eğitim masraflarını karşılıyor.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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