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Japonya, 5. Japonya-Arap Ekonomik Forumu'na ev sahipliği yapacak

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Arap Birliği ülkeleri ile Doğu Asya ülkesi Japonya ekonomik ve endüstriyel işbirliklerine yeniden hız kazandırmayı hedefliyor. Japonya 10-11 Temmuz'da başkent Tokyo'da '5. Japonya-Arap Ekonomik Forumu' düzenleyecek.

Japonya, temmuz ayında "5. Japonya-Arap Ekonomik Forumu'na" ev sahipliği yapacak.

Arap Birliği ülkeleri ile Doğu Asya ülkesi Japonya ekonomik ve endüstriyel işbirliklerine yeniden hız kazandırmayı hedefliyor.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre Japonya 10-11 Temmuz'da başkent Tokyo'da "5. Japonya-Arap Ekonomik Forumu" düzenleyecek.

Hükümet ve Japonya Dış Ticaret Örgütü (JETRO) ev sahipliğindeki forumda Japonya ve Arap ülkeler arasında ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi fırsatları ele alınacak.

Forum kapsamında ticaret, yatırım, bilim ve teknoloji ile yenilenebilir enerji ve dijitalleşme alanları dahil kamu ve özel sektör temsilcileri geniş yelpazede bir araya gelecek.

"4. Japonya-Arap Ekonomik Forumu" Mayıs 2016'da Kuzey Afrika ülkesi Fas'ın Kazablanka kentinde gerçekleştirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Asya Japonya Tokyo Ekonomi Güncel Haberler

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