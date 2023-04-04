Japonya 2040'a Kadar Hidrojen Arzını 6 Kat Artırmayı Hedefliyor

TOKYO, 4 Nisan (Xinhua) -- Japonya yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla hidrojen arzını 2040 yılına kadar 12 milyon tondan 72 milyon tona çıkarmayı planlıyor.

TOKYO, 4 Nisan (Xinhua) -- Japonya yenilenebilir enerji kullanımını teşvik etmek amacıyla hidrojen arzını 2040 yılına kadar 12 milyon tondan 72 milyon tona çıkarmayı planlıyor.

Salı günü açıklanan hükümetin gözden geçirilmiş kaynak politikalarına göre, planın finanse edilmesi için önümüzdeki 15 yıl içinde hem kamu hem de özel sektörün yatırımlarının 15 trilyon yene (113,12 milyar ABD doları) kadar çıkarılması hedefleniyor.

Salı günü ilgili bakanların katıldığı bir toplantıda konuşan Başbakan Kişida Fumio, hükümetin ilk olarak 2017 yılında hazırladığı Temel Hidrojen Stratejisi'ni Mayıs ayı sonuna kadar revize etme sözü verdi.

Japon hükümetinin 2040 yılına kadar hidrojen kullanımını altı kat artırma stratejisi, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonuna ulaşma hedefinin bir parçası olarak biliniyor.