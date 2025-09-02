Japonya 2025 Yazında Rekor Sıcaklıklar Yaşadı

TOKYO, 2 Eylül (Xinhua) -- Japonya, 2025 yılında kayıtlara geçen en sıcak yazını yaşadı. Ülke genelindeki ortalama sıcaklık, uzun dönem ortalamasının 2,36 derece üzerinde gerçekleşti.

Japonya Meteoroloji Ajansı, bu rakamın 1898'den bu yana kaydedilen en yüksek değer olduğunu ve 2022 ile 2023 yazlarında kırılan 1,76 derecelik önceki rekorları büyük farkla geride bıraktığını açıkladı.

Haziran ayından itibaren gözlemlenen olağandışı yüksek sıcaklıklar ağustos ayına kadar devam etti. Gunma eyaletindeki Isesaki kenti 5 Ağustos'ta 41,8 derece ile tüm zamanların en yüksek sıcaklığını gördü.

Ülkede sıcaklıkların 30 ve 31 Ağustos'ta yeniden 40 derecenin üzerine çıkmasıyla bu yılki aşırı sıcak günlerin toplam sayısı 9'a ulaşarak yeni bir rekor kırıldı.

Ajans, bu yaz "anormal sıcaklık" yaşandığını belirterek, ülke genelinde iklim kaynaklı aşırı hava olaylarının oluşturduğu ciddi risklere dikkat çekti.