Japonya 2021'de son 20 yılın en düşük oranında vize verdi - Haberler

Japonya geçen yıl yabancı uyruklulara, Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle son 20 yılın en düşük seviyesinde vize tahsis etti.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl yabancı uyruklulara 90 bin 306 vize verdi. Bu, 2000'den beri en düşük oran olarak kayda geçti.

Bakanlık, vize sayısındaki düşüşün Kovid-19 salgını kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle yaşandığını duyurdu.

Geçen yıl vizelerin yüzde 17'si Vietnam, yüzde 14'ü Çin, yüzde 10'u ABD, yüzde 6'sı Filipinler ve yüzde 5'i Güney Kore vatandaşlarına verildi.

Japonya, salgın öncesi 2019'da 8,28 milyon, salgının etkisini sürdürdüğü 2020'de ise 1,12 milyon vize vermişti.

Başbakan Kişida Fumio hükümeti, haziran itibarıyla ülkeye günlük kabul edilen yolcu sayısını 20 bine yükseltti.

10 Haziran'da açılıyor

Salgın nedeniyle yaklaşık 2 yıldır yabancı turiste kapalı tutulan sınır kapıları, 10 Haziran'da açılmaya hazırlanıyor.

Ülkeyi 2019'da 32 milyon yabancı turist ziyaret etmişti.

Japonya Turizm Ajansı, Kovid-19 salgınının yol açtığı sosyo-ekonomik şartlar sonrası 2021'de 245 bin 900 yabancı turistin ülkeye geldiğini duyurmuştu.

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı 8 milyon 897 bin 307'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 30 bin 695'e yükseldi.

Ülke genelinde 86 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.