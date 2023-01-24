Japonya 12 yıl aradan sonra Libya'daki büyükelçiliğini yeniden açmaya hazırlanıyor Güncel Haberler Japonya'nın, Libya'nın başkenti Trablus'ta 2011'den beri kapalı olan büyükelçiliğini bu yılın ikinci yarısında yeniden açmayı planladığı bildirildi. Japonya'nın, Libya'nın başkenti Trablus'ta 2011'den beri kapalı olan büyükelçiliğini bu yılın ikinci yarısında yeniden açmayı planladığı bildirildi. Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid ed- Dibeybe, Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Nagaoka Kansuke'yi başkent Trablus'ta kabul etti. Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un da hazır bulunduğu görüşme sırasında Nagaoka, Dibeybe'ye Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun mektubunu iletti. İki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Libya'da sağlanan istikrarın ardından Japonya'nın Trablus Büyükelçiliğinin bu yılın ikinci yarısında yeniden açılmasının planlandığı ifade edildi. Japonya'nın Trablus'taki diplomatik misyonu, Muammer Kaddafi rejimini sona erdiren 2011 Şubat Devrimi sırasında Libya'dan ayrılmıştı. Kaynak: AA / Güncel Dibeybe Tripoli Japonya Libya Güncel Haberler

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