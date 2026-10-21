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Japonlar Tokyo'da Savunma Bakanlığı önünde Japonya-ABD tatbikatlarını protesto etti

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Japonlar Tokyo'da Savunma Bakanlığı önünde Japonya-ABD tatbikatlarını protesto etti
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Japon vatandaşlar, Japonya-ABD ortak tatbikatlarını protesto için Tokyo'daki Savunma Bakanlığı önünde toplandı. Göstericiler tatbikatların durdurulmasını isteyerek Bakanlığa yazılı protesto metni iletti; bazıları ABD askerlerine yönelik kontrollerin yeterli olmadığını savundu.

TOKYO, 21 Ekim (Xinhua) -- Japon vatandaşları, devam eden Japonya-ABD ortak askeri tatbikatlarını protesto etmek amacıyla salı günü akşam saatlerinde başkent Tokyo'daki Savunma Bakanlığı binası önünde toplandı. Gösteride hükümete askeri genişlemeyi durdurma ve bölgede gerilimin daha da tırmanmasını önleme çağrısı yapıldı.

Salı günü akşam saatlerinde düzenlenen gösteride protestocular, "Japonya-ABD askeri tatbikatlarını durdurun" ve "Savaşa karşı çıkın, askeri yığınağı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, Savunma Bakanlığı yetkililerine yazılı bir protesto metni de iletti.

Japonya ve ABD'nin, bölgesel güvenlik tehditlerini bahane ederek, Japonya'nın güneybatısındaki adalarda askeri varlıklarını artırdığını belirten bazı protestocular, bu tür adımların bölgedeki askeri cepheleşme riskini artırmaktan başka bir işe yaramayacağını savundu.

Xinhua'ya konuşan Ozawa soyadlı bir gösterici, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae yönetiminin, askeri genişlemeyi sürdürdüğüne dikkat çekerek, bundan dolayı "Japonya'nın savaşa doğru yürüyüşünü giderek hızlandırdığı" hissine kapıldığını ifade etti.

Diğer bir gösterici Seki ise Japonya'da ülkedeki ABD güçleriyle ilgili sorunların yıllardır devam ettiğini ve yalnızca Okinawa'yla sınırlı olmadığını söyledi. ABD askerlerine yönelik kontrollerin sıkılaştırılmasının tek başına sorunun temel nedenlerini ortadan kaldırmayacağını ifade eden Seki, Japonya-ABD Güvenlik Antlaşması'nın kaldırılması çağrısında bulundu.

Japon basınında yer alan haberlerde, "Keskin Kılıç 27" kod adlı Japonya-ABD ortak tatbikatlarının, 19-29 Ekim tarihleri arasında Japonya'nın çeşitli bölgelerinde düzenlendiği bildirildi. Tatbikatlara Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden yaklaşık 45.000, ABD ordusundan ise 12.000 personel katılıyor.

Tatbikatlarda, karadan gemiye Type 25 füzeleri de kullanılacak. Füzenin yaklaşık 1.000 kilometre olarak bildirilen menzili, Japonya topraklarının sınırlarını büyük ölçüde aşıyor. Bu gelişmeler Japon toplumunda yaygın endişeye yol açıyor.

Kaynak: Xinhua
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