Japon zanaatkarların işlediği el emeği yemeni oyaları, Tokyo'da görücüye çıktı Güncel Haberler Japon zanaatkarlar tarafından işlenen el emeği yemeni oyaları, başkent Tokyo'daki Yunus Emre Enstitüsünde açılan Geleneksel Türk Oya Sergisi'nde görücüye çıktı. Japon zanaatkarlar tarafından işlenen el emeği yemeni oyaları, başkent Tokyo'daki Yunus Emre Enstitüsünde açılan Geleneksel Türk Oya Sergisi'nde görücüye çıktı. Japonya'da, Türk kültürüne meraklı olan zanaatkarların el emeği ile işlediği yemeni oyları, Tokyo Yunus Emre Enstitüsünde sergilenmeye başlandı. Geleneksel Türk motiflerinin yansıtıldığı yemenilerin yer aldığı sergi, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen'in de katıldığı açılışla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sergilenen eserlerin yanı sıra, Türk müziği dinletisi de Japonlardan yoğun ilgi gördü. Oya atölyesi gibi interaktif aktivitelerin de yer alacağı Geleneksel Türk Oya Sergisi, 26 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. (Burak Ersoy - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Yunus Emre Japon Tokyo Güncel Haberler

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