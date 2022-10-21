Japon Yeninin Dolar Karşısında Zayıflığı Devam Ediyor Güncel Haberler TOKYO, 21 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da, ABD dolarının Japon yeni karşısındaki kur değerini gerçek zamanlı gösteren bir elektronik ekran görülüyor, 20 Ekim 2022. Japon yeni, Perşembe günü ABD dolarına karşı psikolojik seviye olan 150'nin altına indi. TOKYO, 21 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da, ABD dolarının Japon yeni karşısındaki kur değerini gerçek zamanlı gösteren bir elektronik ekran görülüyor, 20 Ekim 2022. Japon yeni, Perşembe günü ABD dolarına karşı psikolojik seviye olan 150'nin altına indi. Yen, dolar karşısında 1990'dan beri ilk kez bu seviyeye düştü. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Japonya Tokyo Japon Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Japon Yeninin Dolar Karşısında Zayıflığı Devam Ediyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.