Japon Yeninin Dolar Karşısında Zayıflığı Devam Ediyor
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TOKYO, 21 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da, ABD dolarının Japon yeni karşısındaki kur değerini gerçek zamanlı gösteren bir elektronik ekran görülüyor, 20 Ekim 2022. Japon yeni, Perşembe günü ABD dolarına karşı psikolojik seviye olan 150'nin altına indi.
TOKYO, 21 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'da, ABD dolarının Japon yeni karşısındaki kur değerini gerçek zamanlı gösteren bir elektronik ekran görülüyor, 20 Ekim 2022.
Japon yeni, Perşembe günü ABD dolarına karşı psikolojik seviye olan 150'nin altına indi. Yen, dolar karşısında 1990'dan beri ilk kez bu seviyeye düştü. (Fotoğraf: Zhang Xiaoyu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel