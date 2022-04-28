Japon ve Alman hükümetleri güvenlik ilişkilerini güçlendirmek için komisyon kuracak

Japonya ve Almanya, ikili güvenlik ilişkilerini güçlendirmek için hükümetler arası komisyon kurulmasında anlaştı.

Başkent Tokyo'yu ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ikili ve bölgesel ilişkileri görüştü.

Yaklaşık 70 dakika görüşen Scholz ve Kişida, Çin'in Hint-Pasifik'te artan askeri faaliyetleri ile Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaşın durumunu ele aldı.

Liderler, düzenledikleri basın toplantısında, Doğu ve Güney Çin Denizi'nde "statükoyu güç kullanarak değiştirecek tek taraflı teşebbüslere karşı çıkılması" taahhüdü verdi.

Rusya-Ukrayna krizine yönelik Kişida, "G-7'nin Rusya'nın saldırılarına kararlılıkla karşılık vermesi ve ülkelerimizin Ukrayna hükümeti ve halkına tam destek sorumluluğunu teyit ettik." dedi.

Çin vurgusu

Kişida, güvenlik ilişkilerini geliştirmek amacıyla hükümetler arası komisyon oluşturulması kararı verildiğini açıkladı.

Japon Başbakan, 2023'te yapılacak hükümetler arası komisyonunun ilk toplantısına her iki ülke liderinin de katılacağını söyledi.

Almanya'yı "ortak değerleri paylaşan stratejik partner" şeklinde niteleyen Kişida, "Çin'e karşılık verme dahil bazı sorunların ele alınmasında yakın iş birliği kurmayı" ümit ettiğini belirtti.

"Niteliksel yeni düzey"

Scholz da ziyaretini, Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Hint-Pasifik bölgesine "ilgisini artıracak siyasi bir sinyal" olarak niteledi.

Yeni güvenlik diyaloğu çerçevesinin "Almanya-Japonya ilişkilerini niteliksel olarak yeni bir düzeye çıkaracağını" ifade eden Alman Başbakan, iki ülke iş dünyasını bir araya getirecek toplantılarda da 5G, ekonomik güvenlik, tedarik zincirleri gibi konuların ele alınacağını söyledi.

Öte yandan iki lider, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong'daki "insan hakları ihlallerine" yönelik ciddi endişe taşıdıklarını beyan etti.

Scholz ve Kişida, haziranda Almanya'nın Schloss Elmau bölgesinde düzenlenmesi planlanan G-7 Liderler Zirvesi kapsamındaki hazırlıkları da görüştü.