Japon Uzay Ajansı'ndan TUG'a 'Onur Ödülü'

JAPON Uzay Ajansı'nın (JAXA), Güneş Sistemi'nin oluşumunu incelemeyi amaçlayan ve 'asteroit madenciliği'nin gelişmesi için çok önemli adımlar olarak görülen Hayabusa projesine sağladığı katkılardan dolayı Antalya'daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'ne (TUG) 'Onur Ödülü' verdi.

JAXA'nın 2003-2010, 2014-2018 yıllarında yürüttüğü Hayabusa projesi kapsamında ilk kez Ay'dan başka gök cisminin yüzeyinden analiz için örnek alındı. Antalya'da bulunan TUG'un web sitesinden yapılan bilgilendirmede, JAXA'nın, Güneş sisteminin oluşumunu incelemeyi amaçlayan Hayabusa projesinin ilk 2 aşamasının başarıyla tamamlandığı belirtildi.

TUG'un ise T100 ve RTT150 teleskopları kullanılarak yapılan astrometrik ve fotometrik gözlemlerle bu projeye katkı sağladığı açıklandı. TUG'a bu projeye sağladığı gözlemsel katkılardan dolayı JAXA tarafından 'Onur Ödülü' verildiği kaydedildi. Gözlemlere ilişkin Akdeniz Üniversitesi Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Bölümü'nden öğretim üyesi Dr. Murat Kaplan yürütücülüğündeki 12BT100-327 projesi verileri ile Hayabusa-2'nin yüzeye en yaklaştığı 'HOME' konumunda yaklaşık 20 kilometre uzaklıktan ONC-T kamerası ile 30 Haziran 2018'de çektiği Ryugu asteroidi görüntüsü de paylaşıldı.