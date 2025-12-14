Tokyo-Pekin gerilimi, Japon üyeleri olan Güney Koreli müzik gruplarının Çin'deki faaliyetlerini etkiliyor

Güney Kore'de Japon üyelerin bulunduğu bazı müzik gruplarının Çin'deki faaliyetlerinin, Tokyo ile Pekin arasındaki gerilim nedeniyle iptal edildiği ya da Japon üyelerin bu etkinliklere katılmadığı belirtildi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan Boğazı'na yönelik açıklamaları nedeniyle Çin ile artan gerilim, Güney Kore'de eğlence sektörünü de etkiledi.

Yonhap ajansının haberine göre, 2 Japon üyesi bulunan Güney Koreli müzik grubu Le Sserafim'in Çin'in Şanghay kentinde planlanan "hayran buluşması" etkinliği, "kontrol edilemeyen faktörler" nedeniyle iptal edildi.

Bir diğer müzik grubu Close Your Eyes'ın 6 Aralık'ta Çin'in Hangcou kentinde düzenlediği etkinliğe grubun Japon üyesinin katılmaması dikkati çekti.

Yapılan açıklamalarda doğrudan Japonya ile Çin arasındaki gerilimden söz edilmese de Güney Kore eğlence sektöründen ismi paylaşılmayan yetkililer, Japon üyelerin bulunduğu grupların Çin'deki faaliyetlerinin aksamasının sebebinin, bu gerilimden kaynaklandığını düşünüyor.

Japonya ile Çin arasındaki gerilim nedeniyle, "One Piece" animesinin tema şarkısını seslendiren Japon pop şarkıcısı Otsuki Maki, 30 Kasım'da Şanghay'daki sahne performansını yarıda bırakmak zorunda kalmıştı.

Komşu ülkeler arası gerginlik

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceği ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri güç kullanacağına ilişkin açık beyanda bulunarak ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Bunun üzerine Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat, Çin Eğitim Bakanlığı ise eğitim uyarısı yayımlamıştı.