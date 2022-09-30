Japon sokak dansçıları Kapadokya'da gösteri sundu

Japonya'da "Neşe Saçan Adamlar" olarak bilinen iki kişilik sokak dans ekibinin Kapadokya'da açık havada sunduğu gösteriyi turistler izledi.

Japonya'da "Neşe Saçan Adamlar" olarak bilinen iki kişilik sokak dans ekibinin Kapadokya'da açık havada sunduğu gösteriyi turistler izledi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Üç Güzeller mevkisinde düzenlenen etkinlikte, kostümlerini giyen Tony Atsushi ve ??Keizo Shogen, müzik eşliğinde gösteri yaptı.

Tony Atsushi, gazetecilere, 2009'da Japonya'da başladıkları gösterileri farklı ülkelerde de sunduklarını söyledi.

Türkiye'nin, ziyaret ettikleri 34. ülke olduğunu kaydeden Tony Atsushi, "Japonya'da çok gösteri yapıyoruz. Sözlü değil, müzikli bir dans gösterisi yapıyoruz. Bu yüzden başka ülkelerde de düzenleyebiliyoruz. Kapadokya'dan önce Ankara'da etkinlik gerçekleştirdik. Türk çocukları sıra dışı eğlenceli ve hareketliydi. Bu gösteriden çok mutlu olduk." dedi.

Keizo Shogen ise Türkiye'de bulunduğu için heyecanlı olduğunu, Kapadokya'dan sonra gidecekleri farklı yerlerdeki programlarını başarıyla tamamlamaya odaklandıklarını söyledi.

Japon ikili, yarın Ürgüp Belediyesi Kültür Merkezi, gelecek günlerde ise Pamukkale, İzmir ve İstanbul'da da gösteri sunacak.