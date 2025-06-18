Japon Şirketleri ABD Gümrük Vergilerinden Olumsuz Etkileniyor

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Japonya'daki şirketlerin yarısından fazlası, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin iş performanslarını olumsuz etkilediğine inanıyor. Yapılan bir ankete göre, ankete katılanların önemli bir kısmı bu durumun gelecek mali yıldaki ücret artışlarını etkilemesini bekliyor.

TOKYO, 18 Haziran (Xinhua) -- Japon şirketlerinin yarısından fazlası, ABD'nin uyguladığı gümrük vergilerinin iş performanslarını olumsuz etkilediğine inanıyor.

Özel anket şirketi Tokyo Shoko Research tarafından çarşamba günü açıklanan anket sonuçlarına göre ülke çapında ankete katılan 7.000'den fazla şirketin yüzde 11'i önemli düzeyde olumsuz etki ve yüzde 45'i hafif düzeyde olumsuz etki bildirirken, yalnızca yüzde 38'i hiçbir etki hissetmediklerini belirtti.

En çok etkilenen sektörler arasında lastik üreticilerinin de bulunduğu kauçuk ürün üreticileri ve çelik sektörü yer aldı.

Anket, şirketlerin yüzde 30'unun, gümrük vergisi önlemlerinin gelecek mali yıldaki ücret artışlarını etkilemesini beklediğini de ortaya koydu.

Tokyo Shoko Research, otomotiv ve çelik sektörlerinin geniş kapsamlı yapısı nedeniyle ABD ile doğrudan ticaret bağı olmayan küçük ve orta ölçekli firmaların bile gümrük vergilerinin etkilerini hissettiğini kaydetti.

Gümrük vergisi önlemlerinin, Japonya'nın son dönemdeki büyük ücret artışları trendini bozabileceği konusunda uyarıda bulunan şirket, hükümetin bu etkiyi değerlendirip destek önlemleri uygulaması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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