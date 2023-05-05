Üye Girişi
Haberi Paylaş
Japon Polis Memuru Başbakanlık Binasında İntihar Etti

Japon Polis Memuru Başbakanlık Binasında İntihar Etti

Güncel Haberler

TOKYO, 5 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'nun merkezindeki başbakanlık ofisinin tuvaletinde bir polis memuru vurulmuş halde bulundu.

TOKYO, 5 Mayıs (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'nun merkezindeki başbakanlık ofisinin tuvaletinde bir polis memuru vurulmuş halde bulundu. Yetkililer, polis memurunun intihar ettiğini düşünüyor.

Tokyo Büyükşehir Polis Departmanı'nın (MPD) çevik kuvvet ekibinde görevli 25 yaşındaki polis, Cuma günü erken saatlerde başbakanlık ofisinin batı kapısı güvenlik merkezi içindeki bir tuvalette başından kanlar akarken bulundu. Genç polis hastaneye kaldırıldı ancak kısa süre içinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis memurunun cansız bedeninin yanında yerde bir tabanca bulundu ve silahtan bir kurşun sıkıldığı tespit edildi. MPD, herhangi bir intihar notu bulunmadığını açıkladı.

Müfettişler adının Yuta Kurokawa olduğu tespit edilen memurun, taşıdığı silahla intihar ettiğini düşünüyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre bir haftadır Afrika ve Singapur'da bulunan Başbakan Kişida Fumio olay sırasında ofisinde değildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

İntihar Tokyo Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title