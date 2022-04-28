Japon otomobil üreticilerinin 2021 mali yılı ülke içi üretimi düştü - Haberler

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Japon otomobil üreticilerinin 2021 mali yılı ülke içi üretimi düştü

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japon otomobil üreticilerinin 2021 mali yılı ülke içi üretimi düştü

Japonya'da başlıca 8 otomobil üreticisinin toplam ülke içi üretimi 2021 mali yılında düştü.

Japonya'da başlıca 8 otomobil üreticisinin toplam ülke içi üretimi 2021 mali yılında düştü.

Japon otomobil üreticileri, geçen sene martta sonra eren 2021 mali yılı kapsamlı üretim verilerini güncelledi.

Buna göre 8 üreticinin 2021 mali yılı ülke içi toplam üretimi, yüzde 6,8 düşüşle 7 milyon 93 bin 641'e geriledi.

Düşüşün, tedarik zinciri sorunları ile Kovid-19'un yol açtığı fabrika kapanmaları kaynaklı olduğu bildirildi.

Mitsubishi artırdı

Üreticiler arasında sadece Mitsubishi aynı dönemde, önceki mali yıla kıyasla ülke içi üretiminde artış yakaladı.

Honda yüzde 7,7 düşüşle 634 bin 468 araç üretti. Bu sayı, firma tarihinin son 20 yılının en düşük üretim oranı olarak kayda geçti.

Yüzde 13,8 düşüşle 445 bin 836 araç imal eden Nissan'da ise firma tarihinin en keskin düşüş oranı kaydedildi.

Küresel üretim

8 Japon firmanın aynı dönemdeki küresel üretimleri ise önceki mali yıla kıyasla yüzde 0,6 düşerek 23 milyon 216 bin 774 olarak kayda geçti.

Mazda, Nissan ve Subaru, global üretimde önceki mali yıla kıyasla çift rakamlı düşüş kaydetti.

Honda'nın küresel üretimi ise yüzde 8 düşüş gösterdi.

Buna karşın Mitsubishi ile mini araç üreticileri Daihatsu ile Suzuki de artış yakaladı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

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