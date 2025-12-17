Haberler

Japonya'da kış konaklama tesisi, İsrailli şirketin rezervasyon talebini reddetti

Güncelleme:
Japonya'nın Nagano eyaletindeki Hakuba Lodge Co-op kayak tesisi, İsrail merkezli bir şirketin kış sezonu için yaptığı rezervasyon talebini, Filistinlilere yönelik muamele nedeniyle reddetti. Olay, Japonya'daki yerel yönetim tarafından kınandı ve tesis işletmecisine sözlü bir uyarı verildi.

Japonya'da kış mevsimi için popüler bir konaklama tesisi, İsrail merkezli turistik şirketin yeni sezon için rezervasyon talebini reddederken tesis, eyalet yönetimince kınandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nagano eyaletindeki ünlü "Hakuba Lodge Co-op" kayak tesislerinin işletmecisi ekimde İsrail merkezli bir şirketten kış sezonuna yönelik rezervasyon talebi aldı.

Haberde, "Justin" şeklinde ismi paylaşılan işletmeci, takip eden süreçte ilgili talebi değerlendirmeye aldıklarını ancak reddettiklerini belirterek İsrail vatandaşlarından rezervasyon kabul etmeme yönünde karar aldıklarını açıkladı.

İşletmeci yanıtında, "Ülkenizin Filistin halkına dayattığı şeylerden rahatsızız ve komşu ülke insanlarının kalacak yeri yokken ve açlık çekerken sizin tatil yapmayı düşünmenizi doğru bulmuyoruz." ifadesini kullandı.

Rezervasyon talebi, "Filistinlilere yönelik muamele" nedeniyle reddedildi.

Mektup ve soruşturma

İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen, Nagano Eyalet Valisi Abe Şuiçi'ye gönderdiği mektupta, durumu protesto ettiklerini bildirdi.

Mektupta, valilikten olayla ilgili soruşturma başlatılması talep edildi.

Valilikçe açılan soruşturmaya göre, tesis işletmecisinin, tesislere "daha önce İsrail'den müşteri kabul edildiği" saptandı.

Son rezervasyon talebinin reddedilmesine yönelik işletmeciye sözlü kınama verildi ve işletmeciden Japonya yasaları doğrultusunda gelecekte "ayrımcılığı önlemesi" talep edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
