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Japon hükümetinde ilk Kovid-19 vakası saptandı

AA - Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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Japon hükümetinde ilk Kovid-19 vakası saptandı

Japonya'da Cinsiyet Eşitliği ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Noda Seiko, Kovid-19'a yakalandı.

Japonya'da Cinsiyet Eşitliği ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Noda Seiko, Kovid-19'a yakalandı.

Kabine Ofisine göre, hafif ateş sonrası yapılan test sonrası Bakan Noda'nın virüs testi pozitif çıktı. Vaka, Başbakan Kişida Fumio kabinesinde ilk Kovid-19 vakası olarak kayda geçti.

Başbakan ve Bakanlarla yakın temas kurmayan Noda'nın 11 Nisan'a dek karantinada kalacağı kaydedildi.

Noda'nın, hükümete bağlı "Çocuk Politikaları Ajansının" kurulması projesiyle yakından ilgilendiği biliniyor.

İktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Meclis İşleri Başkanı Takagi Tsuyoşi, sağlığına kavuştuktan sonra Noda'nın görevine döneceğini açıkladı.

AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Başbakan, Japonya, Kabine, Çocuk, Güncel, Haberler

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