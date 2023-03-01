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Japon hükümeti, İngiltere ve Avustralya ile imzalanan savunma anlaşmalarını onayladı

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Japon hükümeti, İngiltere ve Avustralya ile imzalanan savunma anlaşmalarını onayladı

Japonya, Çin'in nüfuzunu artırdığı Hint-Pasifik'te güvenlik işbirliği amacıyla İngiltere ve Avustralya ile imzaladığı savunma anlaşmalarını onayladı.

Japonya, Çin'in nüfuzunu artırdığı Hint-Pasifik'te güvenlik işbirliği amacıyla İngiltere ve Avustralya ile imzaladığı savunma anlaşmalarını onayladı.

Hint-Pasifik bölgesinde Çin'in nüfuzunu dengeleme arayışını sürdüren Japon hükümeti, ABD'nin yanı sıra Avrupa ve Pasifik ülkeleriyle işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Nikkei Asia basın kuruluşuna göre, Tokyo hükümeti, Japonya'nın 2022'de Avustralya ve bu yıl İngiltere ile imzaladığı savunma erişim anlaşmalarını kabul etti.

Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, anlaşmaların, Japon Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ile söz konusu ülkelerin orduları arasındaki ortak tatbikatları kolaylaştıracağını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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