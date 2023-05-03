Japon hükümeti, Fukuşima'ya yakın İitate bölgesinin tahliye emrini kaldırdı

Japon hükümeti, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali yakınlarındaki "dönülmesi zor bölgeye" yönelik tahliye emirlerini kaldırdı.

Japonya, 2011'deki deprem ve tsunami sonrası, santraldeki nükleer sızıntı sebebiyle tahliye edilen çevre bölgelerde yaraları sarmaya devam ediyor.

Santrale yakın Soma kentindeki İitate bölgesine, 12 yıl önce asılan "dönülmesi zor" tabelası kaldırıldı ve bu bölge "Özel Yeniden İnşa Alanı" ilan edildi.

Bölgeye giden yol da halkın hizmetine açıldı. Afet sonrası tahliye edilen kişilerin, yeniden inşa edilen noktalara dönebileceği açıklandı.

Devlet Televizyonu NHK'ye konuşan 68 yaşındaki bir Japon, 12 yıldır geri dönmeye ilişkin kararsızlık yaşadığını, şimdiyse yeniden evinde yaşamaya karar verdiğini belirtti.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yaptığı açıklamada, afetin etkilediği bölgelerin yeniden inşasında tüm çabanın sarf edilmesi gerektiğini söylemişti.

Mart 2011'de 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki tsunami sonucu kuzeydoğu bölgeleri genelinde 15 bin 900 kişi hayatını kaybetmişti.

Afetin, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ndeki reaktörde yol açtığı nükleer erime nedeniyle santrali çevreleyen yerleşim bölgeleri tahliye edilmişti.

Kasım 2022 itibarıyla, afetin etkilediği bölge genelinde, tahliye emirleri kaynaklı yerinden edilen kişilerin sayısının 30 binden fazla olduğu biliniyor.