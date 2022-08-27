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Japon hükümeti, Çin ve Rusya'nın nüfuzunu artırdığı Afrika'da büyüme fırsatları arıyor

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Japon hükümeti, Çin ve Rusya'nın nüfuzunu artırdığı Afrika'da büyüme fırsatları arıyor

Japon hükümeti, Çin ve Rusya'nın altyapı yatırımlarıyla nüfuzunu artırdığı Afrika'nın sürdürülebilir büyümesi için iş birliği arıyor.

Japon hükümeti, Çin ve Rusya'nın altyapı yatırımlarıyla nüfuzunu artırdığı Afrika'nın sürdürülebilir büyümesi için iş birliği arıyor.

8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı (TICAD) 27 ve 28 Ağustos'ta Kuzey Afrika ülkesi Tunus'ta düzenleniyor. Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası ve Afrika Birliği ile düzenlenen konferansa, Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa katılacak.

Afrika ve Japon liderlerin hitap edeceği konferansta, gıda krizi, enerji güvenliği, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi başlıkları ele alınacak.

Geçen hafta sonu Kovid-19'a yakalanan ve karantinada olan Japon Başbakan Kişida Fumio, TICAD'da çevrim içi hitap edecek.

Kişida'nın, yenilenebilir enerji, tarım ve sağlık sektörlerinde insan kaynaklarını destekleyecek inisiyatifler açıklaması bekleniyor.

Çin'in kredi temelli projeleri ve dev yatırımları, Rusya'nın kaynak projeler ve silah ihracatıyla kıta genelinde etkisini derinleştirdiği biliniyor.

İlk olarak 1993'te düzenlenen uluslararası konferansın 7'ncisi Ağustos 2019'da Japonya'nın liman kenti Yokohama'da organize edilmişti.

BM'nin tahminlerine göre, Afrika kıtası 2050 yılına kadar küresel nüfusun 4'te 1'ini oluşturacak.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Afrika Rusya Japon Güncel Haberler

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