Japon Heyeti, Harbin'de Birim 731 Suç Kanıtlarını Ziyaret Etti

Japonya'nın diğer ülkelere karşı yürüttüğü biyolojik savaş faaliyetleri ve kötü şöhretli Birim 731 üzerine 40 yılı aşkın süredir araştırmalar yapan bir uzman eşliğinde 20 kişilik bir heyet, 20 Ağustos'ta Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'in Pingfang bölgesinde bulunan Japon biyolojik savaş birimine ait suç kanıtları sergisini ziyaret etti. (Fotoğraf: Yang Siqi/Xinhua)