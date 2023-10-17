Japon heyet 'imar' deneyimini paylaşmak için geldi

ADIYAMAN - Japonya'nın Tohoko bölgesinden bir heyet depreminin ardından ülkenin 12 yıllık imar deneyimini paylaşmak için Adıyaman'a geldi.

Japonya'nın Tohoku bölgesinde 11 Mart 2011'de meydana gelen 9.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgenin yeniden imar edilme sürecinin deneyimleri Türkiye ile paylaşılacak. Japonya da kar amacı gütmeyin bir kuruluş olan Hope For Tomorrow (Yarın İçin Umut) en üst düzey yöneticisi olan Taiki Goto ve şirket çalışanı Shinjiro Takahashi önce Hatay, ardından Adıyaman'a geldi.

Depremden en fazla etkilenen bu iki şehri gezen Japon heyet, yıkılan yapılar ve yeni konutlarda incelemelerde bulundu.

Japonya'nın yeniden imar deneyiminin Türkiye ile paylaşılması için ülkemize gelen heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve teknik ekip ile saha çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gelen heyetten teknik ve ekipman desteği talebinde bulunduklarını belirterek, "Biz iki ay önce Japonya'ya gitmiştik. O zaman Kobe bölgesine onların tecrübelerini öğrenmek için gitmiştik. Tohoku bölgesinde meydana gelen depremden en çok etkilenen Onagawa bölgesinde 2011'de büyük deprem oldu. O bölgeden arkadaşlar geldi. Bize katkı sunmak adına teknik arkadaşlarla bir araya geldiler. Bu gün de yine bir görüşme sağladık. Hem kredi noktasında, hem hibe noktasında destek talep ettik. İmar durumuyla ilgili hem bakanlığın hem bizim bir planlama çalışmamız var. Benim onlardan istediğim daha çok üst ölçekli turizmi, tarımı, sanayisi, istihdamı, üretimi, barajı da içinde olacak şekilde teknik destek talebimiz oldu" dedi.

Kuruluş yöneticisi Taiki Goto ise, "2011 gerçekleşen Tohoku depreminden büyük bir şekilde etkilenen Onagava bölgesinden geliyoruz. O bölge 12 yılda büyük bir gelişme kaydetti. Oradaki tecrübeyi burada paylaşmak istiyoruz. Hatay ve Adıyaman'ı gezdik. Şehirlerdeki yıkımı gördük ve yeni yapılan yerleşim yerlerini ziyaret ettik. Hala yıkım aşamasında olan çok fazla bina var, çok fazla zaman aldığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.