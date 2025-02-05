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Japon Heyet Antalya'da Tarımsal Üretimi İnceledi

Japon Heyet Antalya'da Tarımsal Üretimi İnceledi
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Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından desteklenen proje kapsamında gelen Japon heyet, Kumluca ve Finike ilçelerinde tarımsal üretim alanlarını ziyaret etti. Üreticilerin pazarlama süreçlerini yerinde inceleyen heyet, Türkiye'nin tarımsal ürünlerinin kalitesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından desteklenen "Tarımsal Sanayide Rekabet Gücünün Arttırılması" projesi kapsamında Japonya'dan gelen heyet, Antalya'daki tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) ev sahipliğinde Kumluca ve Finike ilçelerindeki tarımsal üretim alanlarını ziyaret eden heyete, Türkiye'deki kalkınma ajansı temsilcileri eşlik etti.

Japon heyet, ilk olarak Kumluca'da yaş sebze ve meyve paketleme tesislerini gezdi, ardından Kumluca Toptancı Hali'ni ziyaret etti.

Üreticilerin ürünlerini nasıl sattığını yerinde gözlemleyen heyet, üretim ve pazarlama süreçleri hakkında bilgi alarak üreticilerin karşılaştığı zorluklar üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Örtü altı üretim yapılan seralarda da inceleme yapan heyet, seralardaki domates ve salatalıkları dalından kopararak tattı.

JICA Türkiye Ofisi Proje Danışmanı Tomoki Nakamura, yaptığı açıklamada, ürünlerin lezzetinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ürün tanıtımı ve pazarlamasında bazı çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Tomoki Nakamura, "Ürünlerin lezzeti ve kalitesi tartışmasız çok iyi. Ancak tanıtımı ve pazarlaması konusunda daha fazla geliştirilmesi gereken noktalar var. Özellikle sanayi konusunda bu ürünlerin işlenerek, kurutulması gibi yöntemlerle pazarlanması faydalı olabilir. Japonya olarak buradaki ürünlerin kalitesinin yüksek olduğunu görüyoruz. Ancak bu ürünlerin ihracatında İspanya ve İtalya gibi ülkelerle rekabet etmeniz gerekiyor." diye konuştu.

Finike'de ise narenciye bahçelerini de gezen heyet, üretim ve çeşitlilik hakkında bilgi aldı.

Coğrafi işaretli Finike portakalının tadının başka portakallarda olmadığını ifade eden heyettekiler, Türkiye'nin tarım sanayisinin geliştirilmesi konusunda işbirliğine açık ve bölgesel tarım ürünlerinin uluslararası pazarda daha fazla yer bulabilmesi için destek vermeye hazır olduklarını bildirdi.

KUTSO Genel Sekreteri Mesut Bakar ise Türkiye'nin tarımsal üretiminin dünyada dikkati çektiğini, bu konuda özellikle Kumluca ve Finike bölgesindeki üretimlerin ön plana çıktığını söyledi.

Tarım teknolojilerinin her geçen gün geliştiğini ve buna bağlı olarak tarımsal üretimin farklılaştığını belirten Bakar, "Bölgemizin tarımsal üretiminin tanıtımı ve gelişmesi için çalışmalarımız sürüyor. Bugün burada Japon heyeti misafir ettik. Bölgemizdeki tarımsal üretim, pazarlama gibi konuları paylaştık. Misafirlerimiz çok memnun kaldılar, bazı konularda işbirliği ve fikir alışverişinde bulunmayı kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel
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