Japon hekimler, Gaziantep'te sahra hastanesi kurdu

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Gaziantep'te, Japonya'dan gelen 70 kişilik ekip, Oğuzeli Anadolu Teknik ve Meslek Lisesi'nin bahçesine sahra hastanesi kurdu. Hastanede, depremzedelere ve diğer kişilere tüm sağlık hizmetleri veriliyor.

Japonya'dan gönüllü olarak gelen 70 kişilik sağlık ekibi, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin etkiledi 11 ilden Gaziantep'te Oğuzeli Devlet Hastanesi de zarar gördü. Hastaneyi tedbir amaçlı boşaltan idareciler, Oğuzeli Anadolu Teknik ve Mesleki Lisesi'nin bir bölümünü hastane olarak kullanmaya başladı. Japonya'dan gelen 70 kişilik sağlık ekibi de sahra hastanesi kurdu. Türk doktorlar ile hemşirelerin de yer aldığı hastanede depremzede ve diğer kişilere tüm sağlık hizmetleri sağlanıyor. 14 hekimin yer aldığı Japonya ekibi, ameliyat hizmeti ve yatan hasta hizmeti de veriyor.

"Depremin etkisini görünce çok üzüldük. Türkiye Devleti'nin çağrılarına hemen cevap verdik. İlk etapta bir arama-kurtarma ekibimiz geldi ve Kahramanmaraş'ta çalışmaya başladı. Onların ardından biz sağlık ekibi olarak Türkiye'ye geldik. Geçen hafta gelmiştik ve 15 Şubat'tan bu yana burada faaliyet gösteriyoruz. Burada Sahra Hastanesi kurduk. Tüm kişilere burada sağlık hizmeti veriyoruz. 70 kişilik bir ekip ile geldik. Doktor, hemşire, lojistik ve medikal uzmanlar ile geldik. Çok önemli bir kadro ile çalışıyoruz. Günlük 100'ün üzerinde hastayı kabul ediyoruz. Buradaki doktor arkadaşlarımız ile bu hizmeti veriyoruz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."