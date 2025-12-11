Japonya'da Motoru Arızalanan Yolcu Uçağı Acil İniş Yaptı

TOKYO, 11 Aralık (Xinhua) -- Japon Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, kalkıştan sonra motorunun birinin arızalanması nedeniyle Hokkaido adasındaki Hakodate Havalimanı'na acil iniş yaptı.

Devlete ait NHK TV kanalının bildirdiğine göre Hakodate Havalimanı'nı işleten Hokkaido Havalimanları Limited Şirketi, perşembe günü Okadama Havalimanı'ndan kalkan ve Akita Havalimanı'na giden Japon Havayolları'nın JAL 2823 sefer sayılı uçağından acil iniş çağrısı aldı.

Uçakta yolcu ve mürettebat dahil 26 kişinin bulunduğu, herhangi bir yaralanma vakasının yaşanmadığı bildirildi.

NHK'nın yayımladığı görüntülerde Hokkaido Air System şirketi tarafından işletilen uçağın, yerel saatle 13.30'da sağ pervanesi neredeyse durmuş halde iniş yaptığı ve havaalanında bekleyen itfaiye araçları tarafından karşılandığı görüldü.

Uçuşuna izin verilmeyecek şekilde Hakodate Havalimanı'nda kalan uçak, incelemeye alınacak.

Hokkaido Air System, arızanın buzlanma kaynaklı olabileceğini bildirdi.