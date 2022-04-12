Japon halkının yüzde 47'si Rusya'ya daha sert yaptırımlar istiyor

Japonya'da yapılan bir anket, halkın yüzde 47'sinin hükümetin Rusya'ya daha sert yaptırımlar uygulamasını talep ettiğini ortaya çıkardı.

Kamu yayıncısı NHK, hafta sonu 1200'den fazla kişiyle gerçekleştirdiği ankette, hükümet ve politikalarına yönelik kamuoyu desteğini araştırdı.

Buna göre, 2021 seçimlerini Liberal Demokrat Parti (LDP) ile kazanan Kişida ve kabinesine kamuoyu desteği yüzde 53 olarak kayda geçti.

Kişida ve kabinesini beğenmeyenlerin oranı ise yüzde 23 olarak açıklandı.

Ankete katılanların yüzde 35'i hükümetin, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya ekonomik yaptırımları "uygun" bulurken, yüzde 47'si "daha sert yaptırımlar" uygulanmasını talep etti.

Katılımcıların yüzde 68'i de hükümetin, Rusya kaynaklı enerjiye bağımlılığı düşürme planlarını "fiyat yükselişi risklerine rağmen" destekledi.

???????Kişida, Ekim 2021 olağan Temsilciler Meclisi (Şuugiin) genel seçiminde girdiği ilk siyasi sınavında, sandalye sayısını düşürse de meclis çoğunluğunu korumuştu.

Japonya'da Danışman Meclisi (Sangiin) seçimleri ise Temmuz 2022 sonunda düzenlenecek.