Ekrem İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler

İmamoğlu'ndan ifade sonrası ilk sözler
İmamoğlu'nun mikrofonu verdiği Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu: Orayı kapatalım

İmamoğlu'ndan mikrofonu alan Yavaş'ın sözleri alandakileri coşturdu
CHP'li vekilin kötü oyunculuğu: Kameraları görünce biber gazı yemiş gibi öksürmeye başladı

CHP'li vekil, kötü oyunculuğuyla sosyal medyanın diline düştü
AKOM tarih vererek duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak

AKOM tarih verip duyurdu: İstanbul'a lapa lapa kar yağacak

Japon Gezgin Motoki Sato, Türkiye Turunu Tamamlayıp Bulgaristan'a Geçti

Japon Gezgin Motoki Sato, Türkiye Turunu Tamamlayıp Bulgaristan'a Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yürüyerek dünya turu hayalini gerçekleştiren 28 yaşındaki Japon gezgin Motoki Sato, Türkiye'de önemli şehirleri ziyaret ettikten sonra Bulgaristan'a geçti. Sato, yolculuğunun eğlenceli geçtiğini ve Türkiye'den güzel anılarla ayrıldığını ifade etti.

Japonya'dan yükünü sırtlayan "çekçek" arabasıyla Paris'e yürüyüşe başlayan 28 yaşındaki Japon gezgin Motoki Sato rotasında en memnun kaldığı ülke olan Türkiye turunu tamamlayıp Bulgaristan'a geçiş yaptı.

"Yürüyerek dünya turu" hayalini gerçekleştirmek amacıyla yaklaşık 11 ay önce yola çıkan Sato, Fransa'nın başkenti Paris'e ulaşarak macera dolu yolculuğunu tamamlamak istiyor.

Sato, yolculuk esnasında ihtiyaç duyacağı eşyalarını koyduğu "çekçek" arabasıyla sırasıyla Vietnam, Kamboçya, Tayland, Hindistan, Pakistan ve İran'ı geçtikten sonra 2.5 ay önce Hakkari'den Türkiye'ye giriş yaptı.

Türkiye'de Van, Bitlis, Malatya, Kayseri ve İstanbul gibi illerde konaklama fırsatı da bulan Sato, Edirne ile Türkiye turunu tamamladı.

Kentte bir gece konaklayan Sato, Kapıkule Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a geçiş yaptı.

Sato, yaklaşık 2 bin 300 kilometre daha yürüyerek yaklaşık 4 ay sonra Paris'e varmayı planlıyor.

İlk olmak istiyor

Sato, AA muhabirine seyahatinin zorlu olduğu kadar eğlenceli de geçtiğini söyledi.

Yürümeyi çok sevdiğini belirten Sato, "Hedefim yürüyerek Paris'e ulaşmak. Bunun için binlerce kilometredir yürüyorum. İzlediğim Vietnam-Fransa rotasını daha önce hiçbir Japon yürüyerek tamamlamadı. Bunu yapan ilk kişi olmak istiyorum." dedi.

Sato, Türkiye'ye gelmekten dolayı büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'den memnun ayrıldığını ifade eden Sato, şunları kaydetti:

"Türkler çok saygılı ve nazikler, üstelik çok misafirperverler. Ziyaret ettiğim illerden birinde evlerine misafir olduğum bir aile yemek vaktinde benim için yemek çubuğu hazırlamışlardı. Bundan çok etkilenmiştim, saygı duyulması gereken bir hareket. Türkiye'den güzel anılarla ayrılıyorum. Bundan sonraki yeni maceralarım Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Avusturya ve Almanya, sonra da Fransa'da devam edeceğim. Neden sırt çantamın yerine araba çektiğimi soranlar oluyor. Cevap vereyim, eğer yolculuk sırasında sırt çantası taşırsanız bu sizin için ağır olur. Bundan hoşlanmıyorum. Çekçek sayesinde 100 kilogram eşya taşıyorum. Su, kıyafet, benzeri eşyalar gibi..."

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
img

Bugün son gün! Ödemeyene haciz geliyor
img

Canlı yayında sinir krizi geçirdi
img

İmamoğlu'nun ifade vereceği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
78 kişinin öldüğü otelin sahibi, 3'üncü otelini yapıyormuş

"Cani Halit" 3. otelini yaptırıyor! Asılan pankart ise ders gibi
Arap Süleyman'ın 6 milyar dolarlık mirası Antalya'yı karıştırdı

Arap Süleyman'ın mirası bir ilimizi fena karıştırdı
Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti

Kura törenine gölge düşüren sözleri AK Partili ismi de rahatsız etti
Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne bugün kayıt yaptırmayanlara 28 bin lira ceza geliyor

Akşama kadar kayıt yaptırmayana 28 bin lira ceza!
Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
Akasya Asıltürkmen'den gündem olan evlilik yorumu: Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek...

"Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek..."

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.