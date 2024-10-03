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Japon Gelinler Beypazarı'nda Kök Boyama ve Kilim Dokuma Atölyelerini Ziyaret Etti

Japon Gelinler Beypazarı'nda Kök Boyama ve Kilim Dokuma Atölyelerini Ziyaret Etti
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Japon sanatçılar Sato Mae ve Masumi Katoka, Beypazarı'nda kök boyamalı kilim ve kilim dokuma atölyelerini ziyaret ederek geleneksel teknikler hakkında bilgi aldı. Ziyaretleri sırasında tiftik keçilerini de inceledi.

Japon Sato Mae ile Masumi Katoka, Beypazarı'nda kök boyamalı kilim ve kilim dokuma atölyelerinde incelemelerde bulundu.

Sato Mae ve Masumi Katoka, ilçede Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Buradaki kök boyamalı kilim atölyesi ve kilim dokuma atölyesinde çalışmaları izleyen ziyaretçiler, tiftik ve yünün ham maddesinin sağlandığı ağılda tiftik keçilerini inceledi.

Ağılda yaptıkları incelemelerin ardından Sato Mae, şunları kaydetti:

"Burada olmaktan çok mutluyum. Buradaki boyama teknikleri, dokuma teknikleri geleneksel. Aynı zamanda, dokumada kullanılan ipliklerin ham maddesi olan tiftik keçisini yakından görmekten dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Burada bu geleneğin devam ettirilmesi de güzel."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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