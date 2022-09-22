Japon ENEOS'tan, önceki CEO Sugimori'nin cinsel tacizden istifa ettiği itirafı Güncel Haberler Petrol şirketi ENEOS Holdings Üst Yöneticisi (CEO) Sugimori Tsutomu'nun, cinsel taciz sebebiyle görevinden ayrıldığını kabul etti. Petrol şirketi ENEOS Holdings Üst Yöneticisi ( Ceo ) Sugimori Tsutomu'nun, cinsel taciz sebebiyle görevinden ayrıldığını kabul etti. ENEOS, geçen ay Sugimori'nin görevinden ayrılmasına yönelik açıkladığı "kişisel sebepler" beyanatını "cinsel taciz" olarak değiştirdi. Japon firma, Sugimori'nin temmuzda, ülkenin en güneybatısındaki Okinawa'da bir restoranda bir kadına uygunsuz davranışlar sergilediğini bildirdi. Kadının avukatının durumu firmaya bildirmesi sonrası düzenlenen kurum içi soruşturmada Sugimori'nin iddialara kabul ettiği kaydedildi. Japon firma, önceki CEO Sugimori'nin, insan hakları ve standartlara uyum kapsamlı şirket idari önceliklerini ihlal etmesini esefle karşıladığını da duyurdu. ENEOS Başkanı Saito Takeşi'nin talebiyle Sugimori'nin, basın toplantısı düzenlemeksizin, 12 Ağustos'ta görevinden "kişisel sebeplerle" istifa ettiği bildirilmişti. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan Japon CEO Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Japon ENEOS'tan, önceki CEO Sugimori'nin cinsel tacizden istifa ettiği itirafı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.