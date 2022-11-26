Japon Ekonomist: Çin'den Ayrışmak Japon Şirketlerini Var Olma Krizine Sürükler

Japonya'daki Sigma Capital Limited Şirketi baş ekonomisti Hidetoshi Tashiro, Çin'den ayrışmanın Japon şirketleri açısından operasyonel zorluklar yaratacağını ve hatta var olma krizine yol açacağını söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir caddede yürüyen yayalar görülüyor, 15 Kasım 2022. (Fotoğraf: Sun Jialin/Tokyo)

Japonya'daki Sigma Capital Limited Şirketi baş ekonomisti Hidetoshi Tashiro, Çin'den ayrışmanın Japon şirketleri açısından operasyonel zorluklar yaratacağını ve hatta var olma krizine yol açacağını söyledi.

TOKYO, 26 Kasım (Xinhua) -- Japon Sigma Capital Limited Şirketi'nde baş ekonomist olan Hidetoshi Tashiro, Japon şirketlerinin en büyük ihracat pazarı ve ithalat kaynağı Çin'i kaybetmeleri halinde bir var olma kriziyle karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

Son dönemde Japonya'nın ana akım medyasında, "Japonya ile Çin'in ayrışma" olasılığı ve bunun maliyeti üzerine bazı makaleler yayınlandı.

Tashiro yakın zamanda Xinhua ile yaptığı bir söyleşide, Çin'in Japonya'nın en büyük ticaret ortağı olduğunu ve "Japonya için Çin'in yerini alacak bir ortak bulmanın son derece zor olduğunu" belirtti.

Örneğin tanınmış Japon elektronik parçaları üreticisi TDK'nin Nisan 2021 ile Mart 2022 arasındaki toplam gelirinin yarısından fazlasını Çin'den elde ettiğine işaret eden Tashiro, aynı şeyin bir diğer Japon elektronik parça üreticisi olan Murata Manufacturing için de geçerli olduğunu söyledi.

Tashiro Çin'den ayrışmanın bu iki şirketi çökme riskiyle karşı karşıya bırakacağını savundu.

Çin'in doğusundaki Shanghai'ın Yangshan Limanı'nda demir atmış Japonya'ya ait bir konteyner gemisi görülüyor, 27 Nisan 2022. (Fotoğraf: Chen Jianli/Xinhua)

Haftalık Shukan Post dergisinde Ekim sonunda çıkan bir makaleye göre Çin pazarında en yüksek satış oranına sahip 15 Japon şirketi, başta elektronik ekipman, perakende, kimyasallar ve hassas aletler olmak üzere geniş bir sektör gamında yer alıyor.

Tashiro Çin'den ayrışmanın gerçekleşmesi halinde bu şirketlerin çökeceğini ve bunun etkilerinin Japon ekonomisi üzerinde derin izler yaratacağını kaydetti.

Japonya Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Japonya 2021 yılında Çin'den 2,4 trilyon yen (17,2 milyar ABD doları) tutarında telefon ve ilgili ekipman ithal etti ve bu Japonya'nın söz konusu kalemlerdeki toplam ithalatının yüzde 11,8'ine; 1,7 trilyon yen (12,2 milyar ABD doları) tutarında elektronik otomatik veri işleme cihazı ithal etti ve bu söz konusu kalemlerdeki toplam ithalatının yüzde 8,1'ine ve 361,1 milyar yen (2,6 milyar ABD doları) tutarında projektör ve alıcı ekipman ithal etti ve bu söz konusu kalemlerdeki toplam ithalatının yüzde 1,8'ine karşılık geliyordu.

Tashiro, Çin ekonomisinden ayrışmanın Japonya'da mobil telefon fiyatlarının hızla yükselmesi ve elektronik otomatik veri işlemci satın alımında zorluklarla karşılaşılması gibi sorunlara neden olacağını ve Japonya'daki bazı şirketlerin operasyonel zorluklarla boğuşmak zorunda kalacağını söyledi.