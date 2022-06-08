Japon ekonomisi ocak-mart döneminde yüzde 0,1 daraldı - Haberler

Japon ekonomisi ocak-mart döneminde yüzde 0,1 daraldı Japonya'da gayrisafi yurt içi hasıla ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,5 geriledi. Japonya'da gayrisafi yurt içi hasıla ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,5 geriledi. Kabine Ofisi, "ilk çeyrek ön verilerinde yüzde 0,2 daralma" şeklinde açıkladığı istatistiği yüzde 0,1 şeklinde güncelledi. Güncel istatistiğe göre, Japonya ekonomisi ocak-mart döneminde, bir önceki çeyreğe kıyasla 0,1 daraldı. Böylelikle Japonya'nın gayrisafi yurt içi hasılası yıllık bazda ise yüzde 0,5 geriledi. Ön verilerde "durgun" şeklinde nitelendirilen "Kovid-19 kısıtlamalarında özel tüketim oranının" güçlendiği kaydedildi. İthalat oranının yüzde 3,3 ve ihracat oranının yüzde 1,1 büyüme gösterdiği ocak-mart döneminde kamu yatırımları yüzde 3,9 daralma yaşadı. Kovid-19 aşılarının yurt dışından tedariki sonucu hükümet harcamaları yüzde 0,5 yükseliş kaydetti. AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel Japonya Güncel Haberler

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