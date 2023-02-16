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Japon ekip, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak Türkiye'den ayrıldı

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Japon ekip, depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunarak Türkiye'den ayrıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına katılan Japon ekibi, ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan ayrılmadan önce depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurtarma çalışmalarına katılan Japon ekibi, ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı'ndan ayrılmadan önce depremde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'nin acil durum çağrısıyla yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinin ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından lounge alanında ağırlanan Japon ekip, burada depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

İGA tarafından ikramda bulunulan Japon arama kurtarma ekibi, pasaport işlemlerinin ardından ülkelerine hareket etti.

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Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Havalimanı Kahramanmaraş Türkiye Japon Güncel Haberler

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