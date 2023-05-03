Japon Büyükelçi, Ankara'dan memnun ve buruk ayrılıyor Açıklaması

Görev süresi sona eren Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Türk halkının kendisine mükemmel konukseverlik gösterdiğini belirterek, "Türkiye'de tanıştığım insanları çok özleyeceğim. Türk halkı tarafından bana gösterilen dostluk, çok cömertçe ve içtendi.

Görev süresi sona eren Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Suzuki Kazuhiro, Türk halkının kendisine mükemmel konukseverlik gösterdiğini belirterek, " Türkiye'de tanıştığım insanları çok özleyeceğim. Türk halkı tarafından bana gösterilen dostluk, çok cömertçe ve içtendi. Her zaman onları hatırlayacağım." dedi.

Büyükelçi Suzuki, Türkiye'deki görev süresine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Ekim 2020'de Japonya'nın Ankara Büyükelçisi olarak göreve başladığını belirten Suzuki, 5 Mayıs itibarıyla yeni görev yeri olan Avusturalya'nın başkenti Kanberra'ya gideceğini söyledi.

Suzuki, daha önce bu bölgede görev yapmadığını ve bundan dolayı Ankara'ya atanmasının kendisi için sürpriz olduğunu aktardı.

Türkiye'nin stratejik önemine işaret eden Suzuki, "Türkiye gerçekten bölgedeki büyük ülke. Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya'nın kavşağında yer almasından dolayı çok önemli stratejik yere sahip. Bölgede büyük bir varlığa sahip... Türkiye, NATO'nun çok önemli bir üyesi, kritik öneme sahip bir ülke. Büyükelçi olarak görev yapmak benim için büyük bir onur." diye konuştu.

"Türk halkı, mükemmel ve olağanüstü konukseverlik gösterdi"

Büyükelçi Suzuki, Ankara'da görev yaptığı süre boyunca güzel zamanlar geçirdiğini dile getirdi.

Türk ve Japon halkının birbirine karşı olumlu bir imaja sahip olduğuna işaret eden Suzuki, "Türk halkı, nereye gittiysem bana mükemmel ve olağanüstü konukseverlik gösterdi. Büyükelçi olarak burada olduğum için çok çok şanslı ve onurluyum." ifadesini kullandı.

Suzuki, Japonya ve Türkiye'nin fay hatlarının etkisinde olduğuna, bu nedenle iki ülkenin depremlere maruz kaldığına işaret etti.

Japon halkının, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'ye yönelik dayanışmasına değinen Suzuki, Japon halkının duygu olarak Türk halkının acısını kendi acısı gibi hissettiğini vurguladı.

Suzuki, depremlerin ardından Japonya'dan çok sayıda afet yardım ekibi, arama kurtarma uzmanlarının yanı sıra insani yardımların deprem bölgelerine geldiğini, bunların da Türkiye ile Japonya arasındaki dostane ilişkileri güçlendirdiğini kaydetti.

"Türkiye'de beni en fazla etkileyen şey deprem sonrasında insanların gösterdiği dirençti"

Türkiye'de kendisini etkileyen çok fazla şey olduğunu söyleyen Suzuki, şu ifadeleri kullandı:

"Deprem, ardından şahit olduğum insanların gösterdiği direnç beni en fazla etkileyen şeydi. Bu büyük zorlukla (deprem) karşılaşan Türk halkı birbirine yardım etti, yurt dışında yaşayan çok sayıda Türk, (deprem bölgesine) gelmek için gönüllü oldu. Buna ek olarak dünyadan çok sayıda arama kurtarma ekibi, Türkiye'ye geldi. Şunu söylemeliyim ki; Türk halkının direncini çok iyi hatırlayacağım."

Suzuki, Kahramanmaraşlı depremlerin ardından Türkiye ile Japonya arasındaki ikili ilişkilerin daha da güçlendiğini belirtti. Gelecek yıl Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin başlangıcının 100. yılının kutlanacağını söyleyen Suzuki,"Umut ediyorum ki, 100. yıldönümü ilişkimizi daha da ilerletmek için iyi bir fırsat yaratacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Lezzetli Türk mutfağındaki yemekler arasında pideyi seviyorum"

Büyükelçi Suzuki, Türkiye'nin zengin bir kültürel mirasa sahip olduğuna işaret ederek, Konya'da izlediği Sema ritüelinin kendisini çok etkilediğini belirtti.

Suzuki, "Türk yemeklerini seviyorum, kebapları seviyorum fakat birçok lezzetli Türk mutfağındaki yemekler arasında pideyi seviyorum. Samsun'daki pidenin Türkiye'deki en iyisi olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.

"Türk kahvaltısını çok özleyeceğim"

Suzuki, Türkiye'den ayrıldıktan sonra birçok şeyi özleyeceğini belirterek, "En fazla özleyeceğim şey, Türk kahvaltısı olacak. Dürüst konuşmak gerekirse Kanberra'ya gidince konutumda uyurken Türk kahvaltısını hayal edeceğim, buna eminim." dedi.

Görev yaptığı sürece Türkiye'de çok iyi dostluklar edindiğini belirten Suzuki, "Türkiye'de tanıştığım insanları çok özleyeceğim. Türk halkı tarafından bana gösterilen dostluk çok cömertçe ve içtendi. Her zaman onları hatırlayacağım." diye konuştu.

"Türkçe öğretmeni bulabilirsem Kanberra'da Türkçe öğrenmeye devam edebilirim"

Suzuki, Türkiye'yi gezmek için zaman zaman arabasının direksiyonuna kendisinin geçtiğini ve bu şekilde 30'a yakın şehri ziyaret ettiğini anlatarak, Türkiye'deki şehirler arasında favori kentinin Ankara olduğunu ve başkenti çok sevdiğini söyledi.

Türkçe öğrenmek için çok çaba harcadığını ancak henüz başlangıç seviyesinde olduğunu dile getiren Suzuki, "Türkçe öğretmeni bulabilirsem Kanberra'da Türkçe öğrenmeye devam edebilirim." dedi.