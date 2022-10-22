Japon Bilim İnsanları: Asteroid Ryugu Numunelerinde Gazlar Bulundu

TOKYO, 22 Ekim (Xinhua) -- Japon bilim insanları, Japonya'nın Hayabusa2 uzay keşif aracının Ryugu asteroidinden topladığı numunede gaz bulunduğunu söylediler.

Japon bilim insanlarının ABD'nin Journal Science Advances dergisinde yayınladığı araştırma makalesine göre bu, Dünya'ya yakın bir asteroitten gaz türlerinin ilk başarılı getirilişi oldu.

Makalede, bulunan gazın helyum ve neonun yanı sıra yeryüzüne ait bazı kirletici atmosfer gazları da içerdiği belirtilerek bu durumun numunenin Güneş ve Dünya'nın atmosfer gazlarının bir karışımından oluştuğuna işaret ettiğini söylediler.

Japonya Uzay Araştırmaları Ajansı, Kyushu Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi'nin de aralarında bulunduğu kurumların Cuma günü yayınladığı ortak açıklamada, çoklu araştırma ekiplerinin, Hayabusa2 ile 6 Aralık 2020'de Dünya'ya getirilen, Dünya'ya yakın bir asteroit olan Ryugu'dan alınan yüzey ve yüzey altı maddelerindeki asal gazlar ve azotun izotop bileşimini ölçtükleri belirtildi.

Açıklama, araştırmada, kopmadan önce bir parçası olduğu ana asteroidin başlangıcından mevcut yüzey jeolojik süreçlerine kadar Ryugu'nun oluşum ve evriminin keşfi amacıyla Ryugu'da bulunan asal gazların ve azotun incelendiğinin altını çizdi.

Numunenin şimdiye dek bildirilen hiçbir göktaşında bulunmadığı kadar fazla miktarda, erken Güneş Sistemi'nden kalma ilkel asal gaz içerdiği tespit edilirken araştırmacılar, Ryugu içinde bulunan azot açığa çıkaran çeşitli maddelerin erken Güneş Sistemi'nin incelenmesinde ipuçları sunacağına inanıyor.

600-kg ağırlığındaki Hayabusa2, Japonya'nın güneybatısındaki Tanegashima Uzay Merkezi'nden Aralık 2014'te fırlatıldı ve yolculuğu esnasında 3,2 milyar km'den fazla yol kat etti.