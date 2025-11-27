Haberler

Japon Başbakanı'nın Tayvan İfadeleri Çin'de Diplomatik Gerginlik Yarattı

Güncelleme:
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan ile ilgili askeri müdahale ihtimali içeren sözleri, Çin'de düzenlenecek havacılık fuarına Japon katılımcıların ve basın mensuplarının alınmamasına yol açtı. Bu karar, Japonya'nın askeri bir müdahale ile ilgili ilk kez net bir tavır sergilemesi sonrası geldi.

Çin'de düzenlenecek havacılık fuarına Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan sorununa askeri müdahale ihtimalini ima eden sözlerinin yol açtığı diplomatik gerilim nedeniyle Japon katılımcılar ile basın mensuplarının alınmayacağı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde düzenlenecek fuarın organizatörleri, Japonya Başbakanı Takaiçi'nin Tayvan hakkındaki sözlerinin ardından Japon konuklar ve Japon medya kuruluşlarında görevli gazetecilerin, etkinliğe alınmayacağı konusunda kendilerine talimat verildiğini açıkladı.

Organizatörler, bu kararın etkinliğin başlamasından bir gün önce ilgili taraflara bildirildiğini belirtti.

Takaiçi'nin Tayvan'a ilişkin sözleri

Başbakan Takaiçi'nin, 7 Kasım'da Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak göreceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya Başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri şekilde dahil olacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
