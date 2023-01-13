Japon Astronot Uydurma Araştırma Verileri İçin Özür Diledi

TOKYO, 13 Ocak (Xinhua) -- Bir Japon astronot Perşembe günü, 2010'lu yıllarda yönettiği bir araştırma projesindeki uydurma veri ve tahrifat için özür diledi.

TOKYO, 13 Ocak (Xinhua) -- Bir Japon astronot Perşembe günü, 2010'lu yıllarda yönettiği bir araştırma projesindeki uydurma veri ve tahrifat için özür diledi.

58 yaşındaki astronot Satoshi Furukawa basın toplantısında, "Güveni sarsmanın sorumluluğunu kuvvetle hissediyorum. İçtenlikle özür dilerim" dedi.

Furukawa, 2016-2017 yılları arasında yapılan ve sıradan insanların kapalı bir alanda iki hafta kaldığında stresin insan vücudunda nasıl biriktiğini incelemeyi amaçlayan bir deneyden sorumluydu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, deneyin deneklerinden alınan kan örneklerinin karıştırıldığı keşfedildi. Araştırma 2019'da durduruldu ve daha sonra bazı verilerin sahte veya değiştirilmiş olduğu ortaya çıktı.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), Furukawa'nın araştırmayı denetlemekten sorumlu olduğunu belirledi ve Salı günü astronot için bir disiplin uyarısı verdi.

Uzayda uzun süreli bir görevi tamamlayan üçüncü Japon kişi olan Furukawa'nın bu yıl Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ikinci kez kalması planlanıyor.

Başkan Hiroshi Yamakawa da dahil olmak üzere bazı JAXA yöneticileri de bu durum nedeniyle kınama cezası aldı.