Haberler

Japon Araştırmacı Zihin Betimleme Yöntemi Geliştirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'da bir araştırmacı, beyin görüntüleme ve yapay zeka kullanarak insanların zihnindeki görüntüleri yazılı hale getiren yeni bir 'zihin betimleme' yöntemi geliştirdi. Bu teknik, özellikle iletişim zorluğu yaşayan bireyler için önemli bir tedavi aracı olabilir.

Japonya'da bir araştırmacı, beyin görüntüleme yöntemleri ve yapay zekadan yararlanarak insanların zihninde canlandırdığı görüntüleri sözcüklere dökebilen "zihin betimleme" adlı yeni bir yöntem geliştirdi.

Japonya'da bulunan Nippon Telegraph ve Telephone telekomünikasyon şirketinin İletişim Bilimleri Laboratuvarı'nda çalışan araştırmacı Horikawa Tomoyasu, 22-37 yaş aralığında, ana dili Japonca olan 6 gönüllüyle yürüttüğü çalışmada, zihinsel imgelerin yazılı betimlemelere aktarılma sürecini araştırdı.

Deney süresince katılımcılara nesnelerden doğa manzaralarına, insan hareketlerinden günlük aktivitelere kadar çeşitli içeriklere sahip 2 bin 180 video gösterildi.

Katılımcıların beyin aktiviteleri, izledikleri kısa süreli videolar sırasında fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) cihazıyla kaydedildi.

Videoların içeriğine ilişkin yazılı metinler önce büyük dil modelleri tarafından sayısal dizilere dönüştürüldü, ardından basit yapay zeka modelleri, bu sayısal diziler ile videolar izlenirken kaydedilen beyin aktivitelerini eşleştirecek şekilde eğitildi.

Deney kapsamında, katılımcıların videoları izlerken veya izlediklerini hatırlarken zihinlerinde canlandırdığı görüntüleri cümlelere dönüştürmeyi başaran Horikawa, geliştirdiği tekniğe "zihin betimleme" adını verdi.

Horikawa, bu yeni yöntemin, beynin görsel bilgiyi nasıl işlediğini çözümleyerek nesneleri, mekanları, eylemleri, olayları ve aralarındaki ilişkileri betimleyen ayrıntılı metinler üretebildiğini söyledi.

Tekniğin, beyindeki dil merkezlerinden bağımsız çalıştığını vurgulayan Horikawa, bunun nörodejeneratif hastalıklar nedeniyle konuşma yetisini kaybeden kişilerin iletişim kurmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Çalışma, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Noter çalışanına yüz kızartıcı suçtan kelepçe! Zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil

Noter çalışanının zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Su bulunca elektrik çarpmışa dönüyor: Ben yapmıyorum Cenabıallah'ın işi

Bir garip yetenek! Bulunca elektrik çarpmışa dönüyor
Noter çalışanına yüz kızartıcı suçtan kelepçe! Zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil

Noter çalışanının zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
İzmir'de hayvansever bir kadın, evinde çıkan yangında 30 kedisiyle birlikte hayatını kaybetti

Kahreden olay! 30 kedisiyle birlikte can verdi
Donald Trump, ABD'yi sarsan iddiayı böyle savuşturdu

Ülkeyi sarsan iddiaya Trump'tan şok yanıt
Yok böyle düğün! Damada, servet giydirdiler

Yok böyle düğün! Damada, servet giydirdiler
Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Galatasaray'dan istediği maaş! Rakam öyle böyle değil
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Icardi kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar

Kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.