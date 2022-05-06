Jannis Kounellis'in 'Topkapı' isimli eseri CI Bloom'da sergilenecek

İSTANBUL (AA) - Jannis Kounellis'in "Topkapı" isimli eseri, Contemporary Istanbul (CI) Bloom'da sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'deki 23 çağdaş sanat galerisini bir araya getiren CI Bloom, 10-15 Mayıs'ta Tersane İstanbul'da yapılacak.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Küratör Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman, Arte Povera'nın kurucularından Kounellis'in, 20. yüzyılın önemli sanatçılarından biri olduğunu belirterek, "Kounellis, İstanbul'a her zaman ilgi duydu. Bu kentin tarihleri, coğrafyaları ve kültürleri birleştiren dokusu, onu daima heyecanlandırdı. Daima malzemeleri, dokuları, nesneleri kendilerine ait gerçekliklerle ve dönüştürerek, soyutlayarak elde ettiği ötedeki anlamlarıyla kavrayan Kounellis bu kenti de nesneleri, malzemeleri, dokuları kullanarak duymaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Kahraman, "Topkapı" eserinin İstanbul'un tarihine, toplumsal ve siyasal geçmişine bir gönderme olduğunu kaydederek, şu bilgilere yer verdi:

"Bu yapıtı Topkapı Sarayı'nın kendisiyle bakıştırıyoruz. Bu bir simetri midir? Kuşkusuz öyle ama Kounellis'in yapıtının çok katlı, parabolik yapısı belli asimetrileri de üretiyor. Yapıt Topkapı Sarayı'na yaklaştığı ölçüde bu bakışımla ondan uzaklaşıyor da. Kounellis, Topkapı'yla birlikte akla hemen gelebilecek oryantalist yaklaşımın çok ötesine geçiyor. Oryantalistlerin eril bakışla ve muhayyel mekanlarla ördüğü Doğu imgesinin karşısına, Kounellis dişil bir dili, anlatımı ve yapıtın kendi tokluğundan kaynaklanan somut gerçekliği çıkarıyor. Topkapı'nın Topkapı Sarayı karşısında zamana, mekana, izleyiciye, hatta kendisine direnebilmesinin ana nedeni bu."