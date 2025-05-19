Jandarmaya Kaçan Sürücü Yakalandı

Jandarmaya Kaçan Sürücü Yakalandı
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Anadolu Otoyolu'nda jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan sürücü, aracını görevlilerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Olay, jandarmanın havaya ateş açması sonucu son buldu. Şüpheli gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

ANADOLU Otoyolu'nda jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan ve aracını görevli memurların üzerine sürerek ters yönde kaçmaya çalışan sürücü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği mahkemede tutuklanırken, kaçmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 18 Mayıs Pazar günü Anadolu Otoyolu'nda Kızılcahamam mevkisinde meydana geldi. Gerede istikametine ilerleyen 81 AN 861 plakalı aracın sürücüsü T.K (25), kendisine 'dur' ihtarında bulunan jandarma ekiplerinden kaçarak aracını görevlilerin üzerine sürdü. Ters yöne dönen ve aracını görevlilerle diğer araçların üzerine sürerek kaçmaya çalışan şüpheli jandarma ekiplerinin havaya ateş açması ile durdurularak gözaltına alındı. O anlar ise otoyolda bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Gözaltına alınan ve hakkında, 'Görevi Yaptırmamak için Direnme', 'Kamu Malına Zarar Verme' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanmak'tan adli ve idari işlem yapılan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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