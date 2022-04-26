Jandarmanın sınırdaki kaçak göçmen operasyonunu DHA görüntüledi

VAN (DHA) - VAN'da yasa dışı geçişler, kaçakçılık faaliyetleri ve terörist sızmalarını önlemek amacıyla geçen yıl İran sınır hattında başlatılan duvar örme çalışmaları devam ederken, hudut ve jandarma birlikleri ise kaçak geçişlerin en yoğun olduğu Van-İran sınır hattında kuş uçurtmuyor. Jandarmanın zorlu arazide yaptığı ve bir grup kaçak göçmeni yakaladığı operasyonu, Demirören Haber Ajansı ekibi görüntüledi.

Kaçak geçişlerin engellenmesi için Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan ve geçen yıl ihalesi yapılan, Van sınırındaki 64 kilometrelik duvarın 40 kilometrelik bölümü tamamlandı. Kalan 24 kilometrelik bölümün ise bu yıl bitirilmesi hedefleniyor. Van-İran sınır hattındaki toplam 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örüleceği ve bu çalışmanın da 2023'e kadar bitirileceği belirtildi. Sınırda bir yandan duvar örme çalışmaları devam ederken, jandarma birlikleri de kaçak geçişlerin engellenmesine yönelik 7/24 görevinin başında faaliyetlerini sürdürüyor.

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