Yasa dışı bahis oynatan ve dolandırıcılık yapan 269 internet sitesine erişim engellendi - Haberler

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Yasa dışı bahis oynatan ve dolandırıcılık yapan 269 internet sitesine erişim engellendi

AA - Harun Kutbe - Güncel
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Yasa dışı bahis oynatan ve dolandırıcılık yapan 269 internet sitesine erişim engellendi

Yasa dışı bahis oynatan 260 ve oltalama metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 9 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Yasa dışı bahis oynatan 260 ve oltalama metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunan 9 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, 1-30 Nisan tarihlerinde yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında 2 bin 230 sosyal medya/URL adresinde inceleme ve araştırma yapıldığı bildirildi.

Yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı tespit edilen 260 internet sitesinin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ve oltalama metoduyla dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu belirlenen 9 internet sitesinin de Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine bildirilerek, erişim engellemesinin sağlandığı kaydedildi.

AA / Harun Kutbe - Güncel

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