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Jandarmanın sadık dostları, operasyonlara zorlu eğitimlerle hazırlanıyor

Jandarmanın sadık dostları, operasyonlara zorlu eğitimlerle hazırlanıyor
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Jandarma timlerinin operasyonlarında kullanılan köpekler, zorlu eğitimlerden geçerek ülkedeki asayişin sağlanmasında önemli rol üstleniyor.

Jandarma timlerinin operasyonlarında kullanılan köpekler, zorlu eğitimlerden geçerek ülkedeki asayişin sağlanmasında önemli rol üstleniyor.

Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesindeki operasyon köpekleri, iç güvenlik operasyonlarına yönelik eğitimlerle sahadaki ekiplerin en büyük yardımcısı oluyor.

Çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde asayişin sağlanması ve terör unsurlarının etkisiz hale getirilmesi için kullanılan operasyon köpekleri, sahada güvenlik güçlerine destek veriyor.

Operasyon köpekleri, meskun mahallerdeki boş evlerde saklanan teröristlerin tespit edilmesi, mağara operasyonları, kara ve deniz araçlarına yönelik çalışmalarla rehine kurtarma faaliyetlerinde suçluların korkulu rüyası oluyor.

Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi'nde (JAKEM) temel eğitimlerini alan köpekler, JÖAK yerleşkesinde de profesyonel eğitmenler tarafından verilen ileri itaat eğitimini tamamlayarak göreve hazır hale geliyor.

Olabilecek her türlü operasyon şekline yerleşkede kurulan özel parkurlarda hazırlanan köpekler, hatayı en aza indirgeyecek şekilde eğitiliyor.

Eğitmenlerinden aldıkları komutları hızla uygulayan köpekler, farklı operasyon senaryolarına göre eğitimden geçiriliyor.

Operasyonel timlerle adeta tek vücut gibi hareket eden köpekler, en zorlu şartlarda ve riskin yüksek olduğu görevlerde yer alıyor.

Gerçeğini aratmayan koşullarda eğitim

Anadolu Ajansı (AA), köpeklere gerçeği aratmayan koşullarda verilen eğitimleri görüntüledi.

Hazırlanan senaryo gereği, operasyon köpeklerinden "Vuslat" ile "Yiv", rehine bulunan otobüse timle beraber yaklaşarak gerekli önlemlerin alınmasının ardından içeriye girip saldırganı etkisiz hale getirdi.

Otomobille ilerleyen saldırganların aracının durdurulmasının ardından devreye giren operasyon köpeklerinden "Perçin" ve "Çivi", kaçmaya çalışan şüphelilere çevik hareketlerle müdahalede bulunurken aracın dışındaki zanlı ise "Yiv" tarafından etkisiz hale getirildi.

Bina ve ev gibi yapılarda saklanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesine yönelik eğitimde de operasyon köpeği "Topuz", güvenlik güçlerinden kaçan şüpheliyi saklandığı yerde üzerine atılarak saniyeler içinde etkisiz hale getirdi. Tatbikatların en sıcak ve hareketli anları, köpeklerin vücuduna yerleştirilen aksiyon kameralarıyla kaydedildi.

MARS (Mobil Ayarlanabilir Rampa Sistemi) ile binanın üst katına rampa kuran ekipler, içerideki saldırganı pencereleri patlatarak yaptıkları operasyonla etkisiz hale getirdi.

Kapalı ve açık alan operasyonlarında köpekler aktif kullanılıyor

Operasyon Köpek Unsurları Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hakan Kaya emniyet, asayiş, terörle mücadele ve doğal afetlerde görev yapan köpeklerin yıllık yetiştirme planları kapsamında JAKEM Komutanlığınca öngörülen sürede birlik ihtiyaçlarına göre seçilerek yetiştirildiğini söyledi.

Kıdemli Başçavuş Kaya, JÖAK'ın operasyon köpeklerinin ise 20 haftalık sürede kullanıcı personelle temel ve branş eğitimi aldığını, eğitimlerini başarıyla tamamlamasının ardından birliğe katıldığını belirtti.

JÖAK bünyesindeki köpeklerin, asayiş ve terör olaylarında, açık, kapalı tüm alanlarda operasyonlara destek verdiğini ifade eden Kaya, "Köpeklerimiz mağara, sığınak, bina ve bina eklentileri, kara, hava ve deniz taşıtlarında yapılan operasyonlarda, silahlı veya silahsız rehine kurtarma operasyonlarında, toplumsal olaylara müdahale ve sporda şiddeti önleme amacıyla stadyumlarda kullanılıyor." dedi.

Köpekler, görevin başarıya ulaşmasında önemli rol üstleniyor

Kaya, Belçika Malinois cinsi operasyon köpeklerinin zıplama, ısırma ve koşma yetilerinin üst seviyede olduğunu ifade etti.

Eğitilen köpeklerin her türlü şartta görev yapabildiğini belirten Kaya, "Köpeklerimiz her türlü hava, arazi, gürültü ve benzeri olumsuz şartlara rağmen görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirecek kabiliyete sahiptirler." diye konuştu.

Köpeklerin ortalama 9 yıl aktif görev yaptığını kaydeden Kaya, "Asayiş ve terör olaylarında kullanılan operasyon köpekleri, güvenlik güçlerinin personel kaybının en aza indirilmesine, icra edilen görevin en kısa sürede tamamlanıp, istenen sonuca ulaşmasına katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Operasyonlara katılan köpekler için özel aparatlar kullanıldığını söyleyen Kaya, şunları kaydetti:

"Operasyon köpeklerine takılan aparatlar, köpek kaskı ve görüntü aktarım cihazı, ağızlık, köpek yeleği, köpek patiği, harness hava araçları ile icra edilen görevlerde kullanılmaktadır. Köpeklerimize branşlarına göre bizzat bu işin uzmanları tarafından eğitim verilmektedir. Köpek eğitici ve kullanıcı personel, birliğimizde kaldığı zamanlarda planlanan eğitimlerde çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel çalışmalar yürütüyorlar. Personelimiz, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarına ait merkezler ve eğitim tesislerinden yapılan protokoller kapsamında istifade etmektedir. Her personel, köpeğinin eğitim, sağlık ve bakım faaliyetini uluslararası standartlara göre özenle takip etmektedir."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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